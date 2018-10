Nieves Herrero confiesa que sufrió abusos sexuales con tres años

Nieves Herrero ha hablado por primera vez en el diario Público de los abusos sexuales que comenzó sufriendo a los tres años y que se alargaron hasta que tuvo cinco. Fue un amigo de la familia el que marcó uno de los episodios más terribles de su vida.

"Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo aquello perfectamente. El cerebro no te engaña y te lo recuerda. Hasta que prefieres olvidarlo para evitar el daño", ha declarado.

Este episodio ha cambiado su forma de relacionarse con los hombres: “No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones”. Herrero también ha explicado que reunió el valor para constárselo a sus padres y que estos actuaron inmediatamente sacando al ‘amigo’ de sus vidas, pero no detalla si sus progenitores iniciaron acciones legales.

"Cuando el horror te llega a casa y te hacen mayor de repente te lo quitan todo. Yo tuve suerte pero hay casos horribles. Yo tuve a mis padres y a mis tres hermanos que me protegieron como la hermana pequeña que era pero hay otras historias que me revuelven y donde los niños no tienen a una familia que les ayude y les cuide y puedan seguir viviendo sin quedarse rotos para siempre", ha añadido.