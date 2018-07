La nieta de Joan Manuel Serrat, víctima de un acosador en el tren

Luna Serrat, nieta de Joan Manuel Serrat, ha publicado una serie de vídeos a través de su Instagram Stories contando que durante la primera hora de su trayecto Huelva-Madrid un señor americano la estaba acosando.

Pues al parecer, este señor "con cara de pocos amigos" era su compañero de viaje y la "chequeó de arriba abajo" nada más montarse en el medio del transporte. Una vez sentada, el americano no paraba de hacerle proposiciones incómodas. "Se pone a ver '50 sombras de Grey' y me pide que la vea con él, su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo, me giro y él insiste. En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento incómoda y a él le gusta", comenta la nieta del cantautor.

Luna Serrat ha revelado que se vio superada por la situación, pero que gracias a que vio a un revisor del AVE que iba a pasando por el vagón, decidió ponerle fin y le contó lo que estaba sucediendo sin muchos detalles, pues le "daba mucha vergüenza".

Para buena suerte de ella, se pudo cambiar de asiento y escribir su declaración con el objetivo de ayudar a cualquier persona que pueda sufrir de un momento parecido. "Siento la necesidad de contarlo. No me perdonaría que le pasase a mi hermana pequeña y que, por vergüenza, no me lo dijese o que no sea capaz de reaccionar. Por primera vez, me he sentido víctima y tengo el deber de contaros mi historia", concluyó.