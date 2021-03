El motivo por el que nadie reconoció a Nicole Kimpel en los Premios Goya 2021 aunque estuvo al lado de Antonio Banderas

El coronavirus no ha impedido que este año se celebraran los Premios Goya, que tuvieron lugar este sábado en el Teatro Soho de Málaga. A pesar de la pandemia, todos los nominados pudieron asistir a la gala, pero de manera virtual, y aunque fue diferente al resto nos regaló algunos momentos muy emotivos.

Este año, la alfombra roja no ha sido como las anteriores, ya que solo han desfilado los invitados a la gala. Eso sí, hicieron todo lo posible para que todos los nominados estuvieran presentes de una forma u otra. La medidas de seguridad llevadas a cabo durante la gala también provocaron que los invitados no posaran junto a sus parejas, como es el caso de Aitana Ocaña con Miguel Bernardeu o Adrián Lastra junto a Clara Chaín.

Antonio Banderas también se vio afectado por esto, y es que a pesar de contar con la compañía de quien también fue presentadora de la gala, María Casado, no pudo pasar por la alfombra junto a su pareja Nicole Kimpel. Por su parte, la empresaria alemana no se quiso perder el momento y aunque estuvo acompañando durante toda la noche a su pareja, las cámaras no la reconocieron.

Y es que para sorpresa de muchos, decidió estrenar un nuevo look durante la entrega de premios, lo que hizo que pasara totalmente desapercibida. Eso sí, al día siguiente compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde mostraba a sus seguidores como ha querido dar un cambio y dejar atrás el color rubio y teñirse el pelo de pelirrojo. Rápidamente la publicación se llenó de comentarios donde muchos mostraban lo asombrados que se habían quedado con su belleza. "Estás increíble", "Que guapa y que bien te queda ese color" o "Siempre bella", han sido algunos de los mensajes que ha recibido, aunque algunos también señalan que puede tratarse de una peluca.

