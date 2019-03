Nicolás Vallejo-Nájera y su hermana Samantha son duramente criticados por llevar a sus hijos a los toros

Las críticas se han cernido sobre Nicolás Vallejo-Nájera, más conocido como Colate. El exmarido de Paulina Rubio y su hermana Samantha Vallejo-Nájera han sido duramente criticados tras haber llevado a sus hijos a los toros, aunque el linchamiento ha sido principalmente debido a la foto que ha publicado el torero Miguel Abellán.

En ella, el diestro aparece completamente manchado de sangre y dando una vuelta al ruedo con el hijo de Colate en brazos y el hijo de Samantha de la mano.

Las críticas no han venido solo por parte de las redes sociales, varios medios de Miami e Iberoamérica han criticado duramente la actitud de Colate. Ante las críticas, Samantha decidió retirar las fotos que había publicado en su cuenta personal de Instagram.

El empresario en cambio ha salido en su defensa, como recoge el portal Vanitatis: "Toda mi vida, desde que era muy pequeño, mis padres me han llevado a los toros y no ha pasado nada. Es una costumbre española. Los toros no solo son una fiesta en España, también en Latinoamérica. No entiendo el revuelo que se ha formado. Tanto mi hijo como mi sobrino lo disfrutaron mucho. Además, es normal ver a niños en la plaza".