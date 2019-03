Nerea Camacho: “Rodrigo Guirao es muy simpático y me hace reír mucho"

Se ha convertido en uno de los rostros más angelicales de la pequeña y gran pantalla, y es que desde muy pequeñita, Nerea Camacho tenía claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación, pero sin dejar a un lado sus estudios. Tras triunfar en la película 'Camino' de Javier Fesser, e interpretar a la hermana pequeña de María Valverde en 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti', actualmente la joven actriz de 17 años forma parte del reparto de la serie líder de la noche de los martes en Antena 3, 'Bienvenidos al Lolita', de la que se siente muy satisfecha.

"No puedo estar más feliz. Al principio tenía muchos nervios y no sabía si iba a gustar. Ha tenido buenas críticas y la gente me para por la calle para decirme que se lo está pasando muy bien. Tal y como está hoy la cosa, es muy importante hacer reir" confesaba la actriz en BFace Magazine.

Nerea da vida a Greta, uno de los personajes que más sufre por amor, concretamente por el de Jota, papel interpretado por el guapérrimo del Cabaret, Rodrigo Guirao, y para el que la joven ha tenido algún que otro halago. "Cuando tienes escenas de amor es muy importante la complicidad y la confianza entre los actores. Con él me ha pasado desde el minuto uno. Tenemos una relación muy buena. Es muy simpático y me hace reír mucho".

Al margen de su papel en la serie, Nerea acaba de rodar el videoclip 'Megaphone' junto al mismísimo Xuso Jones, para quien también ha tenido palabras bonitas y halagadoras: "Él es un amor, es muy simpático y gracioso. Todo el rato nos estábamos riendo. Me lo ha pasado muy bien y he hecho amigos". Estaremos bien atent@s para verlo pronto.

Sobre moda y tendencias, la actriz ha confesado que es muy básica y en todo momento intenta ir cómoda consigo misma. "Soy de centros comerciales. Me divierten más. En cuanto a marcas, Holy Preppy me gusta mucho porque es cañero y a la vez dulce y también Bershka", confesaba. Además, la joven ha declarado que si tiene que quedarse con alguna celebrity ligada al mundo de la moda... ¡Se quedaría con Rihanna por ser tan lanzada! "Me encanta Rihanna. Es muy atrevida. Creo que es como yo. Se viste sin miedo al qué pensará la gente", afirmaba.