Nerea Barros declara que padece el virus Zika

La ganadora del Goya a Mejor actriz revelación por 'la Isla Mínima' en 2015, Nerea Barros, ha desvelado al medio LOC que padece el virus de Zika. La actriz se encontraba promocionando el film en Bogotá cuando le picó un mosquito y la contagió.

Ella es uno de los 38 casos diagnosticados en España y a pesar de lo complicado de la situación está llevando lo mejor que puede los síntomas de esta enfermedad tropical: "No hay tratamientos para los virus. Es como cuando tienes una gripe, el paracetamol no mata al virus sólo apacigua los síntomas. Nada más, como estamos acostumbrados, se nos pasa rápido pero un virus como éste no", declara.

La actriz contrajo el virus en noviembre pero no se lo han detectado hasta el pasado mes de enero y afirma que en este tiempo ya ha sufrido tres episodios a consecuencia de los efectos de Zika: "Se pasa cuando el cuerpo lo puede echar. Se hace un pelín crónico. No es para toda la vida, pero al ser un virus al que tus defensas no están acostumbradas, se queda en el cuerpo mucho más tiempo. Yo ya he tenido tres episodios".

Ante estos duros momentos no le falta el apoyo y comprensión de su pareja el colaborador de 'El Hormiguero' Juan Ibáñez: "Estamos tomando muchas precauciones. Sobre todo, para que él no lo pille, también porque se transmite por sangre", dice al respecto de su vida en pareja con él.