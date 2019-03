Natalia Verbeke, sobre su nueva relación: “Estoy muy feliz, muy contenta”

Tras su ruptura con Jaime Renedo pocos días antes de su boda, Natalia Verbeke ha ido recuperando poco a poco la felicidad.

La actriz no ha querido perderse el concierto de la Cruz Roja a favor de los refugiados en la Plaza de Colón de Madrid, hasta donde se han desplazado también otros rostros tan conocidos como Maggie Civantos o Pablo Rivero.

Allí los medios preguntaron a la actriz sobre su vida sentimental actual, de la que no quiso dar ningún detalle: “No hablo de mi vida privada porque no soy así y no lo he hecho nunca”, recoge una entrevista de LOC a Verbeke.

Y es que los últimos rumores apuntaban a que podría haber iniciado una relación con un joven jugador de rugby. Pero Natalia no quiso decir nada del tema: “Estoy feliz, estoy muy bien”, confesó sin más.