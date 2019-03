Natalia Verbeke, muy agradecida con Miguel Abellán por su apoyo: "Te quiero con locura"

Era la primera vez que la actriz iba a ver torear a su ex pareja

Natalia Verbeke ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía junto a su ex pareja, el torero Miguel Abellán. La actriz acudió por primera vez a verle torear y no dudó en publicar el momento en las redes sociales ya que, al parecer, su ex se ha convertido en uno de sus mayores apoyos en esta etapa tan triste de su vida. Y es que Natalia, desde que se hizo pública la cancelación de su boda con el chef Jaime Renedo, ha encontrado en sus antiguas parejas un apoyo incondicional para reponerse del duro golpe que le ha supuesto cancelar el que sería el día más feliz de su vida.