El susto que se ha llevado Natalia Sánchez al ver a Marc Clotet lanzar a su hija a la nieve

Gracias a ‘Filomena’ los famosos nos han regalado grandes momentos este fin de semana. Como es el caso de Natalia Sánchez y Marc Clotet, que junto a su hija mayor Lía hemos podido ver lo bien que se lo han pasado.

La actriz ha compartido a través de su cuenta de Instagram varios vídeos donde se les ve disfrutando de un fin de semana de lo más entretenido. Incluso el abuelo de la pequeña con trozos de madera que tenía en el garaje le hizo un trineo para que pudiera jugar junto a su padre en la nieve y así enseñarle algunos trucos.

Marc Clotet y su hija | Instagram Natalia Sánchez

Aunque la sorpresa para la madre vino cuando el actor decidió coger a su hija en brazos y tirarla a la nieve, a pesar de que Natalia le dijera varias veces a Marc que no la lanzara. "Marc no la tires eh. No, no, no, no", le repitió la actriz mientras la pequeña sólo quería que el padre la volviera a tirar.

Eso sí, ella se lo tomó con humor y después del vídeo, en el que padre e hija disfrutan de la nieve, publicó otro en el que aseguraba que mientras ellos dos se lo pasaban genial ella lo vivió como si del fin del mundo se tratara.

