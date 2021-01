Para Natalia Sánchez, como para cualquier otra madre, desde que llegó el coronavirus cualquier síntoma de fiebre o resfriado es alarmante de ahí que se tomen ciertas precauciones. La actriz, que hace unos días compartió un vídeo de su marido Marc Clotet junto a su hija jugando en la nieve, ha confesado en su cuenta de Instagram a través de una foto junto a su hijo Neo que después de dar unas décimas de fiebre iba a estar sin ir unos días a la guardería y así evitar contagiar a sus compañeros.

"Este chiquitín no ha ido a la guarde porque ayer tuvo fiebre y hasta que no pase 24h sin fiebre, no le vamos a llevar para evitar contagios a sus compis de clase", aseguraba la actriz en la publicación. Al parecer, el pequeño de ocho meses tenía otitis e infección de vías altas, pero por precaución le han realizado una PCR en la que el resultado ha sido negativo.

Aunque la actriz ha confesado que su hijo ya "se encuentra sano y fresco como una lechuga", han querido evitar que el pequeño vaya a la guarde para que así no contagie a sus compañeros, aunque finalmente sea una otitis, ya que en estos casos cualquier prevención es buena.

Seguro que te interesa...

"Qué pinta": La deliciosa tarta que Natalia Sánchez ha hecho por el cumpleaños de su hija