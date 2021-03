Este martes 2 de marzo fallecía Álex Casademunt a los 39 años después de sufrir un fatal accidente de tráfico. Esta noticia provocó que tanto los seguidores y compañeros de 'Operación Triunfo' como numerosos rostros conocidos de nuestro país se quedaran sin palabras cuando lo confirmaron. Por ello, fueron múltiples los mensajes que quisieron dedicarle a través de las redes sociales al cantante.

Natalia Sánchez compartía con sus seguidores una emotiva reflexión tras el fallecimiento del cantante, aunque también quiso aprovechar para dedicarle unas bonitas palabras a su íntimo amigo Víctor Elías. Y es que la actriz que no vivía uno de sus mejores días y así lo compartía en sus redes sociales.

"Hoy es un día agridulce. La pérdida de Álex Casademunt me ha dejado en shock y también me ha hecho parar y reflexionar mucho sobre la enorme suerte que tengo de tener personas tan maravillosas a mi lado y de la importancia de decir 'te quiero' más a menudo, sin tanto freno", confesaba a sus seguidores tras vivir un duro día. La intérprete continuaba explicando el motivo de estas palabras, y es que su compañero de reparto cumplía 30 años y a pesar de no pasar por un buen momento ella quiso felicitarle públicamente.

"Tal día como hoy, en su cumple de hace 18 años, nos conocimos. Él cumplía 12 años y yo, a pesar de tener los mismos en ese momento, presumía de estar a puntito de cumplir los 13. Así hemos sido siempre. Hemos vivido tanto juntos que no sabría ni por dónde empezar… y sobre todo hemos sabido transformar y adaptar nuestra relación al tiempo y a las circunstancias. Y a día de hoy sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida", comenzaba así la felicitación a su amigo.

"Músico virtuoso, talentosísimo actor, trabajador incansable, amigo perenne, buscador eterno de la carcajada, alma fiel y corazón noble. Ese es Víctor, entre otras muchas cosas. Si ese 3 de marzo de hace 18 años me llegan a decir que hoy, con 30, tendría la suerte de tenerte en mi vida, no me lo hubiera creído (eso y que tendrías tantísimos tatuajes, eso tampoco… ya sabes que cada vez que te veo uno nuevo, me baja la tensión)", continuaba la actriz mientras bromeaba.

Por último, Natalia ha querido hablar de todos los momentos, bueno y malos, que han vivido juntos, y que a pesar de haberse equivocado en alguna que otra ocasión siempre han sabido volver a su camino correcto. "Hoy y siempre te deseo toda la salud y el amor del mundo, pues no mereces menos. Que tus sueños se sigan cumpliendo y sigas colando alto y libre. Te quiero Víctor Elías", finalizaba así la felicitación que ha terminado emocionando a todos sus seguidores.

