La foto de Natalia Sánchez dándole el pecho a sus dos hijos a la vez

Si por algo se caracterizan las redes de Natalia Sánchez es por la naturalidad con la que siempre trata la maternidad. La actriz, que es mamá de dos pequeños, Lia de dos años y Neo de uno, comparte asiduamente su día a día con ellos y son muchas las veces las que ha publicado, al igual que algunas compañeras de profesión como María Castro o Sara Sálamo, fotografías dándole el pecho a sus hijos.

Por eso, no es de extrañar que, aprovechando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la intérprete haya querido compartir uno de los momentos más especiales que vive como mamá: ''La verdad es que podría haber elegido cualquiera de las 2000 fotos que tengo en esta misma posición para celebrar el último día de la #SemanaMundialDeLaLactanciaMaterna, todas ellas mucho más bonitas, con mejor luz, mejor paisaje etc... Pero lo cierto es que estas me las hizo @marc_clotet ayer, como tantas otras veces, de forma espontánea, despeinados y en pijama y ME ENCANTAN porque retratan a la perfección nuestro día a día...', ha comenzado escribiendo.

Sin embargo, Natalia ha querido sincerarse de nuevo sobre un aspecto que le hacer vivir en una ''dualidad continua''. Y es que, hace dos meses y medio, confesaba que estaba pensando en destetar a su primogénita, de dos años y ocho meses, y ahora ha desvelado el momento tan complicado que está atravesando en cuanto a la lactancia.

''Sinceramente, no sé cuántas veces les doy el pecho al día… 8, 15, 20 veces…y eso sin contar las noches que, con Neo, siguen siendo de barra libre de 'milk-tonics'. El caso es que son muchas y, aun que ahora mismo no imagino mi vida sin hacerlo, lo cierto es que estoy pasando por un momento rarísimo en la lactancia. Tengo el corazón dividido con Lia. Por un lado siento que ha llegado el momento de dejarlo con ella y, a veces, hasta me molesta (y mucho…) y otras soy yo la que le ofrezco; y por otro lado tengo a Neo, a quien me muero por amamantar a cada rato... No sé si os ha pasado en algún momento pero vivo en una dualidad continua que puede llegar a ser bastante desesperante...', ha revelado.

Además, ha querido dejar claro que ''la lactancia se puede definir de mil maneras, en función del momento en el que te pregunten, porque tiene sus momentos, como todo en esta vida'', asegurando que para ella ''ahora mismo es una apasionante y preciosa montaña rusa de emociones y contradicciones continuas en la que nunca NUNCA dejo de aprender... ¡A saber qué pienso el año que viene! Sea como sea, me quedo con todo lo bonito que tiene, que es muchísimo...!''.

