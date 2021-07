Natalia Rodríguez confiesa lo mal que lo ha pasado tras romper con su novio después de 13 años juntos

Más información El vídeo que Natalia Rodríguez ha obligado a hacer a Chenoa

Natalia Rodríguez ha concedido una entrevista para hablar de su último single, en el que colabora Chenoa, bajo el título 'Lento'. Pero además de esto, ha confesado las ganas que tiene de trabajar con otros compañeros suyos y cómo se encuentra su corazón en estos momentos, después de haberlo pasado bastante mal tras la ruptura con su pareja con el que llevaba 13 años de relación.

"No había pensado nunca hacer una colaboración con ningún compañero mío, ha surgido lo de Chenoa, pero lo que te digo, que no estaba ni previsto", contaba la cantante, la cual considera que tiene un estilo muy diferente a sus compañeros y que igual por eso había tardado tanto en hacer una colaboración. "A mí no me importaría hacer algo con David Bustamante, que le encanta bailar, que le encanta moverse. Bisbal también tiene un estilo así muy latino, que también va muy ligado con lo mío", contaba la intérprete cuando le preguntaban con qué compañero le gustaría colaborar.

Además, Natalia demostrando su gran naturalidad y cercanía, no ha dudado en hablar con los medios de lo mal que lo ha pasado tras romper con su novio, Álex Pérez, con el que llevaba 13 años de relación: "Yo estoy muy tranquila, ya sabes que estuve trece años con mi pareja. He estado toda mi vida con novio, realmente. Es la primera vez que estoy soltera, estoy tranquila y feliz. Lo más importante de todo es que me estoy conociendo a mí misma, he aprendido a estar sola", fueron algunas de las declaraciones de la cantante tras la ruptura con su exnovio. "Yo necesité ayuda profesional para asimilar todo el proceso, me ha ayudado muchísimo a decir que puedo decir que estoy tranquila, que estoy feliz, que tengo ganas de enamorarme", contaba aconsejando a todos que pidan ayuda psicológica para superar una ruptura, ya que ella lo ha pasado bastante mal.

