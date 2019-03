Natalia explica cómo vivió en directo el desplante de David Bisbal a Chenoa durante el reencuentro de Operación Triunfo

Nadie olvidará el momento que el pasado domingo se vivió en televisión cuando durante la emisión del reencuentro de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo quince años después, David Bisbal tuvo un desplante a Chenoa.

Y es que la mallorquina interpretó junto a Rosa López el tema ‘Sueña’. Las dos se emocionaron muchísimo y el almeriense se lanzó a abrazar a la granadina para consolarla y apoyarla tras el emotivo momento. Pero ese gesto no lo tuvo con la que fuera su novia, Chenoa, que tras unos segundos de incertidumbre, finalmente fue abrazada por Gisela.

La benjamina del grupo, Natalia, estuvo anoche en los Premios Cosmopolitan, y ha revelado, en una entrevista para el portal Vanitatis, cómo se sintió en ese momento: “Yo lo viví igual que todos vosotros. Así (con cara de asombro). Me quedé pensando ‘salgo a achucharla, no salgo…’. Menos mal que salió Gisela. Nos entraron ganas a todos, pero no sabíamos cómo reaccionar”.

Tampoco se mordió la lengua al hablar de los supuestos privilegios que habría tenido Bisbal durante la grabación del documental: “Comimos todos juntos como ya veréis y no vino con su novia. Al final de la grabación sí que es verdad que vinieron familiares, pero yo ya te digo que él no tuvo ningún privilegio en absoluto”.

También habló de la comentada frialdad que mostró el almeriense respecto al resto del grupo: “A ver, tenéis que entender que David es un chico que lleva muchísimo tiempo viviendo fuera de España. No tiene el mismo contacto que los que vivimos aquí, que quedamos muchas veces y hacemos cosas juntos. Pero no voy a criticar a ningún compañero”, declaró.