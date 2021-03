Najwa Nimri elimina el tuit en el que se disculpaba por su polémica agresión a unos reporteros

Más información El comentario de Najwa Nimri al ver esta foto en bikini de Ester Expósito

Najwa Nimri se convirtió en el centro de la noticia hace unos días tras su llegada a la estación de Atocha en Madrid. La actriz, que asistió como invitada a la gala de los Goya para entregar uno de los premios, volvía a la capital para continuar con sus proyectos y lo que no se imaginaba es que iba a protagonizar una polémica a través de las redes sociales después de que se hiciera público un vídeo de ella.

La intérprete, tras ser preguntada por la entrega de premios, se puso muy tensa con los periodistas y llegó a mostrar una actitud violenta con ellos. El enfado fue tal que le dio un manotazo a una cámara y le dijo al reportero, con muy malas palabras, que dejara de grabar: "Quita la puta cámara, que te meto".

Rápidamente el vídeo se difundió en las redes sociales y tan solo un día después compartió un tuit pidiendo disculpas por su actitud. "Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable… Te pido perdón, no tengo excusas", escribía la actriz, aunque para sorpresa de muchos, al día siguiente decidió eliminarlo.

Y una vez borrado contestó a varios mensajes a través de su cuenta de Twitter. En un de ellos habló sobre el look que llevaba el día de la pelea: "Mi outfit también era lamentable, el chaquetón está ok, ¡pero yo parezco una señora muy rara!". En cambio, en la otra respuesta que le escribió a una de sus seguidoras le dio la razón cuando le dijo que se había equivocado, y es que la actriz había contestado a un tuit de 2020 que no tenía nada que ver con ella.

Durante estos días también ha querido compartir algunos de los mensajes que sus seguidores le han dejado donde la defendían ante las críticas, y es que como bien se puede apreciar en los tuits antes de su conflicto con la prensa, estuvo atendiendo a varios fans que se encontraron con ella en la estación de tren.

