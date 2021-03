Esta semana se conocía la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt debido a un accidente de tráfico. Por ello, sus compañeros de 'Operación Triunfo' decidieron trasladarse rápidamente a Barcelona, y acompañar a los familiares del cantante en estos duros momentos. Aunque una de las ausencias más comentadas en las redes sociales fue la de Naím Thomas.

Por su parte, el cantante ha querido compartir a través de sus redes sociales un comunicado donde explica el motivo por el que no ha podido ir al tanatorio. "Necesito sacarlo fuera. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo llegan las cosas, únicamente quien vive cada día contigo", comenzaba así en el mensaje que les ha lanzado a sus seguidores.

"Yo soy una persona fuerte. He salvado la vida a mi madre en pleno ictus, he tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana, he apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó… soy la típica persona que cuando el barco se hunde, yo lo salvo y, una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra", continuaba explicando el cantante.

Y es que a pesar de haber hecho todo lo posible para poder ir a arropar a la familia del Álex y a sus compañeros de OT ha tenido que ir a trabajar todos estos días: "No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis".

Eso sí, él no ha sido el único que se ha ausentado en el funeral por motivos laborales, ya que tanto Chenoa como Natalia, que nada más conocer la noticia viajaron hasta Barcelona, se tuvieron que volver a las horas para Madrid debido a sus compromisos profesionales.

Seguro que te interesa...

Las palabras de agradecimiento del hermano de Álex Casademunt a las muestras de cariño recibidas: ''Una parte de mí está muerta''