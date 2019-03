Naím Thomas anuncia que se casa con la pintora colombiana Dahianha Mendoza

Está claro que todos estamos revolucionados con el reencuentro de los concursantes de Operación Triunfo 1. Tras el abrazo de Chenoa y David Bisbal, uno de los momentos más esperados por todos, Naím Thomas se ha convertido en otro de los protagonistas indiscutibles de estos días.

El cantante y colaborador de radio ha anunciado que se va a casar junto a su novia, la pintora colombiana Dahianha Mendoza.

Una noticia que ha llenado de ilusión a todos sus compañeros, y es que ahora ninguno quiere faltar al enlace. Así lo revelaba el protagonista a la revista Pronto: "Cuando les vi, me dijeron que me matarían si no les invitaba. Todavía no tenemos fecha, pero, si no vienen a la boda, estarán en alguna celebración".