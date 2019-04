Nagore Robles se sincera con sus seguidores tras los rumores de crisis con Sandra Barneda

Ante un mal día, Nagore Robles ha tomado la decisión de expresar sus emociones a través de una carta. La colaboradora televisiva ha compartido con sus seguidores una reflexión con la que pretendía dar otro enfoque a los días malos y a la perfección idealizada.

"Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva. Pero hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto. Hoy es uno de esos días y siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa. He aprendido a relativizar estos 'días bobos', como les llamo, y saber que a las doce de la noche posiblemente ya no me sentiré así, ya que será un nuevo día y quizás con otro sentimiento", confesaba en el texto.

Sin duda, la afición por mostrar su lado más sentimental y profundo parece ser algo que comparte con su pareja, Sandra Barneda, la cual también es muy dada a poner reflexiones profundas en sus publicaciones.

Tras varios rumores de crisis y separación, la última justo a principios de año, parece que ambas siguen juntas y que su relación no ha sufrido ningún cambio.