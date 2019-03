Nagore Robles, rota de dolor por una de sus mejores amigas

Nagore Robles está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que según ella misma ha contado en su blog, una de sus mejores amigas ha sido diagnosticada de cáncer.

Se trata de su esteticista, de la que se hizo inseparable hace ocho años. Ahora ha tenido unas bonitas palabras de ánimo y apoyo para ella, junto a una imagen en la que aparece cogiendo a su amiga de la mano.

"Las pruebas habían dado positivo y volvía a nuestras vidas justo en nuestro mejor momento, cubriéndolo todo de una oscuridad y tristeza imparable", y el texto concluye de la siguiente manera: "Lucha cariño mío, por favor no te dejes vencer. Estoy contigo, de la mano, no te suelto. Respira y mírame, no me moveré de tu lado", ha escrito la televisiva novia de Sandra Barneda.