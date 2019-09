Nacho Vidal no está pasando por un buen momento, y es que tal y como acaba de revelar a través de un vídeo que ha publicado en su canal de Youtube, el actor porno padece una extraña enfermedad crónica llamada Síndrome de Reiter que le provoca fuertes dolores.

"Yo lo tenía y ni lo sabía. Cogí una gripe muy fuerte de 39 o 40 y estuve una semana que no me bajaba. Compré medicina porque pensaba que era una gripe estomacal porque también iba mucho al baño, pero la fiebre no me bajaba", ha comenzado contando. "Cuando llegaba la noche empezaban todos los dolores: la rodilla, el tobillo, la muñeca, la espalda… Unos dolores con los que no podía cerrar los ojos. Estuve así dos semanas, sin que me diagnosticaran la enfermedad".

De hecho, Vidal ha explicado que llegó a pasar hasta tres meses postrado en cama por culpa de la enfermedad. "La mano se me hinchaba, no la podía tocar, era como si tuviese mil agujas rodeándola. Era muy doloroso. Luego me atacó a la rodilla y al tobillo. No podía caminar. Tenía que ir al baño y estaba solo en casa. Me arrastraba por el suelo porque no podía caminar porque tenía la pierna y el tobillo hinchados".

De esta forma, la estrella de cine porno zanja por fin los rumores en torno a que podría padecer VIH