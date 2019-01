Nacho Palau se pronuncia y manda un mensaje a Miguel Bosé tras los rumores de sus problemas de salud

Hace apenas unas semanas que el mundo de la música y la prensa del corazón dio un vuelco cuando Miguel Bosé publicó un polémico vídeo donde aparecía con un aspecto que insinuaba que estaba sufriendo problemas de salud.

Unas imágenes que él mismo se encargó de borrar cuando las redes se llenaron de comentarios sobre si podría estar pasando por alguna enfermedad. Incluso muchos de esos comentarios sugerían que el cantante podría estar pasando por un mal momento debido al proceso de separación que está viviendo con Nacho Palau, su pareja durante los últimos 26 años y padre de sus cuatro hijos.

El pasado mes de octubre, Palau le interpuso a Bosé una demanda tras su ruptura y llegaron al acuerdo de que cada uno conviviría con los hijos que llevan su apellido. Es decir, dos de ellos con Nacho y los otros dos con Miguel. Sin embargo, Palau no quedó demasiado contento con este pacto ya que considera que los hermanos tienen que estar juntos y pedía poder ver a los dos mayores y una pensión alimenticia para los que están bajo su custodia.

Ahora, en una entrevista con el portal Look Nacho Palau se ha pronunciado por primera vez y ha mandado un mensaje a su expareja tras los rumores de sus problemas de salud. Palau ha asegurado que "me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud". Por otro lado, también ha evitado hablar sobre la demanda interpuesta el pasado mes de octubre contra el artista