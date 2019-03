La muy criticada foto de Cristina Pedroche por su extrema delgadez

Cristina Pedroche vuelve a convertirse en el centro de las críticas por su “extrema delgadez”. Así han calificado la última foto que la colaboradora de ‘Zapeando’ ha publicado en su perfil de Instagram, puesto que algunos apuntan a que en la imagen se ven unas piernas muy finas.

“El que algo quiere (comer mucho) algo le cuesta (mucho deporte)!!! #PedrocheTocha #PedrocheGocha”, escribía Cris junto a la instantánea. Pero los comentarios se ensañaban con ella: “Estás flaquísima”, “qué desnutrición”, “no adelgaces más” o “tus piernas parecen palillos” han sido algunas de las respuestas que ha recibido.

Quizás la postura elegida por Pedroche para la foto o el ángulo desde arriba hayan hecho que su figura se vea más delgada de lo normal. Pero ante la batalla campal que se ha abierto, ella ha respondido: "A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos... los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías... creo que demuestro siempre que defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama SALUD. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena (donde no me pienso cortar) por eso la importancia de compensar. ¡Ojo! Que si cojo un par de kilos ME DA IGUAL. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros. Alimentación sana + deporte = salud = felicidad ".