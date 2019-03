Las mujeres que han pasado por la vida de Sebastián Palomo Linares

Sebastián Palomo Linares falleció este pasado lunes en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras ser operado el pasado viernes del corazón. Palomo Linares no ha podido recuperarse de una complicada operación de corazón que, además, se agravó con un derrame cerebral.

En estos últimos momentos de su vida, el diestro ha estado arropado de su familia y en especial de su mujer, la magistrada Concha Azuara con la que se llevaba 29 años de diferencia. De ella siempre ha destacado lo fácil que le hacía su vida y su interés por contraer matrimonio con ella.

Concha Azuara, la última mujer de Palomo Linares | Gtres

Sin embargo, Concha Azuara no ha sido la única mujer importante en la vida del diestro. Palomo estuve también dos años y medio con la hermana de Ana García Obregón, Celia. Sin embargo este la dejó plantada cuando conoció a Marina Danko mientras hacía las Américas. Con Marina tuvo a sus tres hijos, Sebastián, Miguel y Andrés pero existían grandes diferencias entre ellos que hicieron acabar con su relación. Una vez dejado el hogar familiar, Marina Danko comentó a ¡HOLA! que no había terceras personas por su parte: "Por mi parte no hay terceras personas, por la suya, él sabrá". Desde ese momento su relación se acabó y el matrimonio dejó de hablarse por completo.

Marina Danko, madre de los hijos del diestro | Gtres

Al diestro también se le relacionó con la cantante Marisol, "con la que hubo química y algo más", según un conocido suyo. También mantuvo una relación con Teresa Cantalapiedra, la que fue su primer amor aunque era habitual verlo en el mismo tiempo junto a Gloria Monís, hija de Ana Castor y Alfonso Fierro.

Marisol | Gtres

Una vida cargada de polémicos amores.