Las mujeres Preysler apoyan a Enrique Iglesias durante su concierto en el Starlite de Marbella

ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER SUS MEJORES FANS

Madre y hermanas no quisieron perderse el concierto que Enrique Iglesias dio en la Gala Starlite de este verano en Marberlla. Cada vez que el cantante viene a España a actuar ni Isabel Preysler, ni Tamara Falcó ni Ana Boyer faltan a su cita con él. Y es que no hay mejores fans que ellas, las tres lo dieron todo, cantando y bailando como si no hubiera mañana. Parece que Isabel Preysler vuelve a recuperar la sonrisa después de los duros momentos vividos por la enfermedad del marido.