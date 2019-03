Muere la mujer de Diego El Cigala a causa de un cáncer en República Dominicana

El cantante Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como El Cigala, ha perdido a su mujer Amparo Fernández, que fallecía la pasada noche a las 2 de la madrugada en República Dominicana. El músico tenía previsto un concierto horas después de la muerte de su mujer en Los Ángeles.

"Buenas noches, Los Ángeles. Feliz de poder compartir con tanta gente buena y afición a la buena música. Tanto yo como mis compañeros estamos contentos y felices y, nada, darles las gracias por estar aquí. Thank you, very much", dijo el cantante cuando subió al escenario, el espectáculo debía continuar.

El artista llegó una hora antes de comenzar la actuación a su camerino, con la mirada perdida, y vestido con un pijama. Solo podía decir: "Qué barbaridad, qué barbaridad", después de calmarse, el cantante dijo que no podía cantar, pero finalmente pudo, y dio uno de sus mejores espectáculos.