Muchos personajes para tan pocas revistas...

Esta semana los personajes casi no entran en las portadas. Son muchos para tan pocas revistas pero siempre hay temas que acaparan más que otros... Es el caso de la boda civil de Carlos Baute. Aunque en un primer momento quiso despistar diciendo que no pasaría por el altar, la exclusiva de su compromiso dejó claro que el cantante no hace ni dice nada si no es a la revista ¡Hola! y con talón adjunto.

Diez Minutos desvela la... ¿nueva relación de Marichalar? El ex de la Infanta Elena viaja a Canarias con una misteriosa mujer y las hijas de ambos. Pero la hija de otro famoso adquiere mucho protagonismo esta semana en esta revista: Gloria Camila. La pequeña de Ortega Cano visitó a su padre en el hospital, aunque en un primer momento quisieron ocultarle lo ocurrido.

“Triste cumpleaños del hijo de Ortega Cano”. Así titula la revista Semana, tras el 18 cumpleaños de José Fernando, que vive un mal momento por la situación de su padre. Y Sara Carbonero y sus supuesto ataque de celos también aparece en la conocida revista, compartiendo protagonismo con Belén Esteban de boda y Carolina de Mónaco y su verano.

Raphael, Patricia Rato, Fran Rivera, los duques de Cambridge... Todos juntitos en Lecturas. ¡Pero la revista tiene exclusivón! El nuevo amor de Telma Ortiz adquiere mayor protagonismo; así como el caso de la Campanario, la cual no irá, finalmente, a la cárcel.