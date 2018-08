El movidito agosto de Mario Casas sin Blanca Suárez

Mario Casas y Blanca Suárez confirmaron su relación hace unos meses después de haber sido pillados besándose en un local de moda en Madrid.

Desde ese momento, la pareja ha derrochado amor cada vez que han publicado alguna foto o vídeo en sus redes sociales, aunque por separado.

Después de haber disfrutado de una idílicas y refrescantes vacaciones juntos como pareja, el gallego ha estado viviendo un gran momento en su carrera, grabando 'Instinto' y haciendo lo posible por compaginar su trabajo con su relación con la actriz porque cuando se quiere, todo es posible. "Hay tiempo para todo", ha confesado en una entrevista para HOLA.com.

Incluso ha desvelado que le habría gustado que su chica estuviera con él grabando, para poder verse más seguido ya que para él ella "es una actriz maravillosa, fantástica".

Y parece que Blanca piensa lo mismo, porque no ha descartado la posibilidad de trabajar de nuevo con Mario."Es maravilloso, me parece uno de los mejores actores que tiene España y creo que ha demostrado muchas cosas. Hemos trabajado muchísimo juntos, desde que somos muy pequeños, entonces, quién sabe, igual, de repente, la vida nos vuelve a unir en la pantalla", ha declarado.

Un reencuentro que se espera con muchas ganas, pero que por ahora no se dará ya que ella se encuentra disfrutando de los últimos días de verano con unas vacaciones inolvidables para regresar con las pilas recargadas para sus siguientes rodajes. "No hace falta irse muy lejos para desconectar, pero sí, viendo que el verano se me plantea libre y bien, intentaré hacerme una buena agenda", ha confesado.