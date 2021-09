Los motivos de la separación de Joaquín Prat y Yolanda Bravo tras más de doce años juntos

Joaquín Prat y Yolanda Bravo empezaron una relación en el año 2009 después de que el presentador se divorciara de Paula González. A pesar de que la pareja lleva más de doce años juntos, las diferencias entre ellos han sido suficientes para poner punto y final a su relación.

El presentador ha aprovechado sus días de vacaciones para viajar hasta Mallorca, allí se ha pasado unos días con sus amigos, familiares y su hijo de seis años, fruto de su relación con Yolanda. Aunque los rumores de ruptura estaban en el aire, puesto que ambos han estado disfrutando del verano completamente separados, ahora lo ha confirmado la revista SEMANA en exclusiva.

Y es que uno de los motivos principales por los que la pareja ha decidido separarse ha sido por la incompatibilidad con el trabajo, ya que el presentador pasa la mayoría de las horas del día grabando. Por este motivo, entre otros, su relación familiar se ha visto afectada.

A pesar de que este problema lo vienen acarreando desde hace meses, parece que Joaquín tenía claro que esto estaba a punto de llegar a su fin: "Igual me cuesta el divorcio porque me quedo en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia", contó en una entrevista a Lecturas.

Aún así, la pareja ha querido dejar claro que no ha habido en ningún momento terceras personas, pero la situación ha podido con ellos y ya no hay vuelta atrás, ya que la ruptura es definitiva. A pesar de que las separaciones no son nada fáciles, seguro que como casi todas las parejas que se han divorciado lo llevarán lo mejor posible, sobre todo por el hijo que tienen en común.