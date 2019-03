Los motivos de la ruptura entre Chenoa y Alain Cornejo apuntan a una posible infidelidad

A pesar de que una posible infidelidad sonaba con fuerza entre los medios de comunicación, fuentes cercanas a la cantante aseguran que "no hay cuernos. Simplemente se les acabó el amor y Laura ha sido la que ha tomado la decisión". Aunque los amigos de Chenoa se empeñen en asegurar que mantienen una excelente relación, lo cierto es que nuestra chica estaba bastante cansada de los continuos tonteos de Alain con otras chicas a través del móvil.

Cheno triunfa en lo profesional pero no le ocurre lo mismo en el amor. Nuestra ex triunfita no parece estar tocada por la mano de Cupido y relación que parece definitiva, ruptura que no tarda en llegar. Sus relaciones anteriores también se han visto marcadas por el fantasma de la infidelidad y de confirmarse la existencia de terceras personas en su relación con Alain, esta sería la tercera ocasión que cambian a la cantante por otra. ¿Demasiado carácter el de nuestra chica? ¿O es que no tiene muy buen ojo para elegir compañero de viaje?

Una ruptura que ha sorprendido a muchos pero no tanto a otros. Las malas lenguas creen que Chenoa finaliza sus romances cuando está a punto de sacar nuevo disco al mercado. Coincidencia o no, está claro que la cantante no está hecha para el amor...

Atrás quedaron los años en los que veíamos a una muchacha destrozada e invadida por las lágrimas al terminar su relación con Bisbi. Ahora Chenoa se muestra más fuerte que nunca y no suelta ni una lagrimilla. Si es que después de tantos palos que ha recibido la chica no es de extrañar que su corazoncito se haya vuelto fuerte como una roca...

Según nos cuenta la revista Intouch, la noticia ha pillado totalmente por sorpresa a Alain pero parece ser que Chenoa lo tenía bastante claro y desde hacía ya tiempo... Una ruptura que nos ha dejado con la boca abierta... ¡Y a menos de un mes de cumplir su primer aniversario!. ¿Encontrará Cheno algún día a su príncipe azul?