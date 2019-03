Los motivos por los que David Bustamante no se ha pronunciado sobre su inminente divorcio

Paula Echevarría lo dejó claro hace unos días: “No hay vuelta atrás”, adelantando que su divorcio con David Bustamante es ya todo un hecho y que, después de casi un año de especulaciones, la pareja pone punto y final definitivamente a su matrimonio.

Pero el cántabro no se ha pronunciado aún al respecto, y tiene sus motivos. Según ha revelado la revista Semana, el abogado del cantante ha dicho: “David no ha redactado, ni va a suscribir ningún comunicado que no salga de él. Pero no descartamos que haya algo la semana que viene”.

Por lo tanto, Bustamante prefiere callar, pero parece que no tardará en decir lo que tenga que decir. Aunque otro motivo para guardar silencio es que todavía hay que rematar el acuerdo de divorcio, de ahí las constantes visitas de Paula a su abogado durante los últimos días.

Y es que tal y como publicó en exclusiva Vanitatis, la pareja habría firmado en notaría un acuerdo de separación en 2013 en el que se detallaban los términos en el caso de que el divorcio se produjese, pero hasta que estos no sean rematados, el artista no dirá ni una palabra.