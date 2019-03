El motivo del último gran enfado de Laura Escanes en las redes sociales

Laura Escanes es una de las celebrities de nuestro país que no para de sufrir la parte negativa de las redes sociales. Cuando no la critican por una foto, lo hacen por su cuerpo al que siempre sacan imperfecciones, o por algo que ha escrito u opinado.

Esta vez se ha enfadado por las mentiras que circulan por ahí sobre ellas, en concreto por el bulo sobre la posible colaboración laboral con su marido, Risto Mejide. Al parecer, ella se habría convertido en la representante de su marido quien ahora está muy ocupado siendo jurado en un famoso talent show de televisión.

Aunque no sería la primera vez que un famoso deja su representación en manos de un familiar, como es el caso de Shakira y su hermano, esta vez no ha sido así. Y es que Laura y Risto no han unido en todo este tiempo sus profesiones ni han trabajado juntos de ninguna manera.

Por eso Laura ha querido desmentirlo con dureza y lo ha hecho a través de un Instagram Stories en el que aparece un poco enfadada. Esperemos que este percance no le borre la sonrisa porque parecía muy feliz después de celebrar el primer San Valentín con Risto como casados.