El motivo por el que todo el mundo habla de Plácido Domingo y Marta Sánchez

Dos meses después de su reaparición en nuestro país con dos recitales solidarios en el Auditorio Nacional de Madrid, Plácido Domingo ha regresado a nuestro país para ofrecer un concierto en el festival Starlite de Marbella en el que, para sorpresa de todos los asistentes, cantó a dúo con Marta Sánchez el himno de España compuesto por la cantante, protagonizando un momento que provocó tres minutos de ovación entre todo el público.

Un concierto muy especial que no quisieron perderse numerosos rostros conocidos y que con su presencia mostraron su apoyo incondicional al tenor, tras las denuncias por presunto abuso sexual a una treintena de mujeres. Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carmen Lomana, Jaydy Michel y Rafa Márquez, Ana Botella y José María Aznar o Julián Porras y Olivia de Borbón, entre otros, pasaron por el photocall y confesaron, con la mejor de sus sonrisas, sus ganas de escuchar en directo a Plácido Domingo.

Una cita musical que estaba programada para recibirle junto a la soprano Ainhoa Arteta, que no pudo acudir por sus recientes problemas de salud, ya que todavía está recuperándose del cólico nefrítico que sufrió a principios del mes de agosto. Pero, ante la ausencia de la vasca, el barítono contó con la inesperada presencia de Marta Sánchez que, elegantísima con un vestido asimétrico en color rojo, interpretó de manera impecable varios temas que concluían con una interpretación a dúo del himno de España escrito por la artista.

Plácido Domingo Starlite Marbella | Festival Starlite

Marta Sánchez Starlite Marbella | Festival Starlite

Pero este gesto no ha sido tan bien recibido en las redes sociales, ya que el nombre de Plácido Domingo ha sido 'trendig topic' pero no exactamente por motivos buenos para el cantante. Algunos usuarios de la red han calificado el concierto del artista como "vergonzoso", que no olvidan las denunciar interpuestas contra él, incluso llegando a decir cómo la propia Marta ha sido capaz de cantar con él tras todo lo ocurrido.

"Que Marta Sánchez cante con Plácido Domingo es ya de tener muy poca vergüenza", o "Nunca entenderé la ovación a un abusador sexual", eran algunos de los mensajes que se podían leer en la red social.

Sin embargo, otra parte aplaudía a través de las redes sociales este acto al que denominaban "maravilloso".

