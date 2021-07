El motivo por el que Soraya Arnelas no quiere vacunarse contra el coronavirus

Soraya Arnelas, que ha querido ser muy cauta a la hora de dar a conocer que estaba esperando un segundo hijo debido a la enfermedad crónica que padece, cumplía su sueño de quedarse embarazada por segunda vez. "Las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos", explicaba en aquel momento. Ahora, en plena campaña de vacunación y ante las preguntas de sus fans, la cantante ha explicado cuál es la decisión que ha tomado con respecto a la pandemia y su embarazo.

La cantante, que espera que sus fans entiendan su decisión, considera que si ha podido esperar tantos meses para recibir la vacuna, podrá esperar cuatro meses más, que es el tiempo que le falta para tener en brazos a Olivia, su segunda hija. "De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme, a no ser que me digan que hay riesgo cero y que la sociedad lo necesita", ha terminado diciendo la artista que, de momento, prefiere quedarse "encerrada en casa todo el verano".

A sus dudas se sumaban otras muchas seguidoras que también están embarazadas y que querían saber qué opción había tomado finalmente la cantante. "He decidido no ponérmela embarazada", ha contado a través de su cuenta de Instagram. La artista lo ha pensado, se ha informado y ha tomado su decisión. "Me quedan tres meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo, aunque me digan que es seguro", explicaba.

"Lo voy a seguir haciendo, es lo que toca, y sobre todo por la decisión que he tomado. No voy a bajar la guardia", asegura. Pero esto no es una decisión tajante ya que pedirá cita el próximo 11 de noviembre, tan solo unos días después de dar a luz.

