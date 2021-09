El motivo por el que Soraya Arnelas esperará dos años más para casarse con Miguel Ángel Herrera

El coronavirus ha provocado que muchas parejas que tenían previsto comprometerse recientemente hayan tenido que aplazar la fecha del enlace. Es el caso de la cantante Soraya Arnelas y su pareja Miguel Ángel Herrera, que después de comprometerse en 2019, se vieron obligados a posponer la boda a causa de la pandemia.

Con motivo del estreno de 'Bake Off', el nuevo programa en el que participa, la cantante ha explicado que tanto su pareja como ella han decidido esperar dos años más para darse el 'Sí, quiero'. "Yo lo que quiero es celebrarlo, porque me voy a casar una vez y ya no más", explicaba.

"Las cosas no han mejorado, entonces, como yo quiero una boda gitana de estas de tres días, pues por lo menos tendremos que esperar mínimo dos años. Hasta dentro de un par de años, más o menos", afirmaba.

Lo cierto es que no todo han sido malas noticias para la pareja ya que, a falta de boda, han decidido traer al mundo a su segunda hija, Olivia, que todavía se encuentra en la barriguita de su madre y que tiene previsto llegar en poco más de dos meses.

Además, otro de los motivos por los que han decidido aplazar la boda es para que sus dos hijas puedan disfrutarla también. "Me hace ilusión que mis hijas puedan formar parte de la boda. Manuela además será más mayorcita y podrá participar de otra manera, y Olivia también".

La cantante suele compartir con todos sus seguidores a través de las redes sociales la evolución de su embarazo donde expresa cómo se siente. "29 semanas! Ayyyy! Que no queda nada Olivia.. Empezando a montar ya la cositas. A Manuela la veía con colores amarillos, a ti te siento más verde agua… verde oliva Claro… El tiempo pasa volando, aunque estas últimas semanas se van a hacer muy muy largas, ya lo sé ! Va viento en popa todo, y seguimos sumando! Feliz tarde familia!", escribía en su último post.

