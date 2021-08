El motivo por el que Soraya Arnelas ha cancelado su boda que se celebraba en menos de un mes

Durante este tiempo han sido muchos los famosos que han tenido que cancelar su boda debido a la pandemia. La cantante Chenoa tuvo que posponer el pasado año su enlace con Miguel Encinas, y ahora a la también cantante Soraya Arnelas ha pasado por lo mismo. Su boda con Miguel Ángel Herrera estaba prevista para el 11 de septiembre, pero la pareja ha decidido cancelar el bonito evento.

La intérprete ha colgado un post en el que explica su situación: "Este año nos casábamos nosotros tb… El 11 de Septiembre". Ha elegido una entrañable foto con Miguel Ángel en la que están en una boda: "Es digno de admiración todos los que se han casado en estos tiempos. Yo he sido un poco más cobarde, y menos mal porque me hubiese casado con un barrigón… jajaja", continuaba. Y es que además Soraya está en el último trimestre de su embarazo. Sus seguidores saben de primera mano que la cantante está embarazada ya que hace unas semanas tuvo una polémica generada por la vacuna de la Covid. La extremeña comunicó a través de las redes que no se pondría la vacuna por si afectaba a su bebé, entonces la tacharon de negacionista. Tras un aluvión de críticas, habló con su médico, el cual le recomendó ponerse las dosis sin ninguna duda.

Así, Arnelas se mostraba muy indignada con algunas respuestas: "Os dije que yo no era negacionista, que si tenía que hacerlo lo iba a hacer, siempre y cuando mi médico me lo recomendara, no la gente de las redes sociales, porque se cuentan y se dicen tantas cosas...", aclaraba en su Instagram. Ahora la cantante está centrada en su segundo embarazo, y en el post que colgó con su pareja continuó reflexionando: "Miro esta foto y podría ser "foto boda". Al final lo hemos dejado para más adelante. Pero he de confesar que tengo unas ganas enormes de meterle mano a prepararlo todo! Elegir los colores, la temática… Lo que sí tengo claro es mi vestido ¿Os imagináis cómo sería? ¿Clásico o moderno? ¿El color?”.

