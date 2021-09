El motivo por el que Sara Sálamo no lleva a su hijo de dos años al colegio

La vuelta al cole no resulta fácil para muchas mamás y papás, tal y como recientemente dejaba constancia Laura Escanes. Sin embargo, esta vez, ha sido Sara Sálamo quién, a través de sus redes, ha contado la experiencia de su primogénito Theo.

Ha sido en sus Instagram Stories donde la actriz ha compartido una de las publicaciones de la psicoterapeuta y experta en la maternidad feminista, Paola Roig, junto a la que la intérprete escribía: ''Suscribo cada palabra de este texto''. Un reflexivo post en el que la experta habla sobre la adaptación de los niños en la vuelta al colegio y que titulaba 'Dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de escuela no es normal'.

Sara Sálamo comparte la publicación de la psicóloga perinatal, Paola Roig | Instagram

''¿DEJAR LLORAR ES PARTE DE LA ADAPTACIÓN?'', comenzaba preguntando Paola en su perfil, a lo que, más tarde, ella misma respondía: ''Y lo siento pero no. Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1,2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento''.

Roig considera que la solución ''no es hacer ver que no pasa nada para sentirnos mejor'' sino que es ''plantarnos, luchar por adaptaciones dignas, por ratios aceptables, luchar por un permiso laboral que nos permita acompañar a nuestras crías'', aseguraba. ''Basta de violencia hacia las criaturas. Son niños, pero sienten. Son niños, pero se enteran. No es una tontería'', finalizaba su texto.

Una teoría que, tal y como ha desvelado a través de sus redes, Sálamo comparte en su totalidad. Tanto es así que, además, ha querido dejar su experiencia en el tablón de comentarios de la profesional: ''Mi hijo de dos años sigue sin ir a la escuela porque se dio esta situación y para mí era insostenible que pasara por algo así'', revelaba.

Un mensaje al que la psicóloga perinatal ha contestado agradeciéndole ''la tarea de nombrar y visibilizar'' que ejerce la canaria. Sin embargo, muchas otras madres han discrepado con la visión de ambas: ''Hay veces que para seguir trabajando necesitamos la escuela, nos guste o no'' o ''La mayoría de gente no puede permitírselo'', respondían al comentario de la actriz.

Seguro que te interesa...

La respuesta de Sara Sálamo a los que la critican por tener una piscina grande