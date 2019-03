El motivo por el que Rocío Carrasco no saludó a su hijo David en el juzgado

Rocío Carrasco se convirtió en el punto de mira después de que esta semana, cuando acudió al juzgado por la demanda de custodia compartida que había interpuesto contra su exmarido Antonio David Flores, se cruzase con su hijo David y ni siquiera le saludase ni tuviese ningún gesto de cariño hacia él.

Al ex guardia civil se le rompió el corazón, según él mismo declaró, ver esta imagen, después de que madre e hijo llevaran sin verse un año. Pero ahora la periodista Lydia Lozano ha revelado el motivo por el que la hija de Rocío Jurado prefirió mantenerse fría.

“Ella tenía que acudir a una evaluación psicológica en el juzgado”, y añade: “Se habló mucho de por qué ve a su hijo y no le da un beso, y la juez le dice: ahí tiene usted a su hijo, está aquí, hable con él y podrá aclarar varias cosas. Y ella decide que, al tener la evaluación, no quería este acercamiento, saludo o conversación con su hijo para que no le afectase a los resultados”.

Por su parte, la periodista Gema López indicaba además que se trataba de su segunda evaluación y que temía que todo esto pudiese alterar el ‘examen’ de alguna manera.