El motivo por el que Edurne se siente rara tras vacunarse contra el coronavirus

La vacuna contra el COVID-19 ya es más que una realidad. Forma parte de la nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos y cada vez son más los españoles que han recibido la vacuna. Y, claro, nuestras celebrities no iban a ser menos.

Y es que la fiebre de los selfies ha llegado a la campaña de vacunación contra el COVID ya que hacerse fotos mientras te vacunan ya es tendencia. De hecho, el fenómeno ha recibido el nombre de 'Vaxxie', la mezcla de las palabras 'vaccine' (vacuna) y 'selfie'. Una tendencia que ha llenado las redes sociales de fotografías y vídeos que evidencian el principio del fin de la pandemia.

Ese deseo de mostrar a los demás que ya se está vacunado, como un momento en el que se empieza a derrotar a este virus que tanto nos ha cambiado la vida y que da lugar a la esperanza de regresar a una cierta normalidad es normal que se quiera mostrar en las redes sociales.

Si no publicas una foto en las redes mientras te ponen la vacuna contra el Coronavirus, se te puede considerar una persona rara, o al menos eso es lo que piensa Edurne.

La cantante se ha puesto la vacuna, pero al contrario que otras celebrities, ella no ha publicado ninguna imagen que proyectara ese momento. Y así, es como lo ha demostrado en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "A lo mejor soy un poco rara, pero no me he hecho foto mientras me vacunaban… Feliz viernes!!! ".

Muchos personajes públicos se han realizado fotografías vacunándose para animar al resto de la población. Todo esto tiene una finalidad también terapéutica, puesto que aquellas personas más reticentes a vacunarse ven que lo están haciendo sus líderes o personajes admirados y eso supone una forma de animarles a vacunarse y a perder sus miedos.

Seguro que te interesa...

Edurne muestra como ha sido una de las primeras vacunas de su hija Yanay