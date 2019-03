El motivo por el que Chenoa se enfadó con David Bisbal tras el concierto de 'OT: El Reencuentro'

Chenoa hizo revivir su historia con David Bisbal en el momento en el que sacó a la luz su biografía, ‘Defectos perfectos’. La cantante contó con todo lujo de detalles como vivió su traumática ruptura del almeriense y, desde entonces, nuevas informaciones sobre la expareja salen a la luz constantemente.

Uno de las últimas informaciones es lo que Bisbal le habría dicho al oído a su exnovia durante su actuación en el concierto de ‘OT: El reencuentro’. Pero ahora ha sido Laura Fa, en el programa en el que colabora, la que ha dado nuevos detalles de lo que realmente sucedió.

“Llega el momento del reencuentro cuando Chenoa ya lo había prácticamente superado y comienzas los ensayos de la canción, se ensaya ochenta veces, cualquier gesto en esa canción estaba milimétricamente cuadriculado”, comienza diciendo la periodista. Y añade: “Los ensayos fueron perfectos y fueron capaces de estar solos en un box un rato, que era impensable. Chenoa, cuando la visitó la hija de Bisbal estuvo muy bien con ella, jugando, una cosa que parecía impensable para los que vivimos la ruptura”.

Pero el problema llega después de la esperada actuación: “No es tan importante lo que se dicen en el oído sino lo que pasa después, que se cogen de la mano y los don hablan al público, Es entonces cuando el artista dice: ‘Te he tenido mucho cariño’. De ahí Chenoa se va corriendo al camerino llorando: ‘Me loa ha vuelto a hacer, cariño se le tiene a un perro y no a la persona con la que has tenido una relación. Encima que me he comportado como una señora, me he hecho fotos con su pareja, me lo ha vuelto a hacer’”.

De ahí que ahora muchos piensen que, tras esto, Chenoa lo que ha querido ha sido vengarse con todas las de la ley con su libro, ‘Defectos Perfectos’. Y tú, ¿qué crees?