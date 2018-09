El motivo por el que Angy Fernández últimamente se hace menos fotos

Cómo nos gusta cuando nuestros famosos se muestran así de sinceros con sus fans… Angy Fernández ha querido compartir con todos sus seguidores el motivo por el que últimamente no se hace muchas fotos.

La actriz y cantante ha revelado que a partir de ahora hará menos funciones de 'La Llamada' debido a otros compromisos profesionales: "Ahora hago menos @lallamada_ entre @amaresparasiempre y #lacomediadelasmentiras pero iré haciendo funcioncitas sueltas".

Un post en el que además Angy ha revelado el motivo por el que últimamente no comparte muchas fotos actuales en redes: "También me hago menos fotos porque últimamente no me gustó mucho, pero eso se tiene que acabar. Cada vez que mire en el espejo me voy a decir: ESTOY TÓ BUENA". ¡Di que sí Angy, lo más importante es quererse a uno mismo!