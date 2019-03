El motivo por el que Alba Carrillo acusa a Fonsi Nieto de ser el culpable de su ruptura con David Vallespín

Aunque parecía felizmente enamorada, Alba Carrillo ha vuelto a tropezar en el camino del amor. Recientemente se anunciaba que la modelo y su actual novio, David Vallespín, habían decidido poner fin a su relación.

Este miércoles, la revista Semana ha publicado una exclusiva de la modelo donde revela quién es el culpable de su separación: su ex y padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto.

"Fonsi se ha encargado de destruir mi relación", expresa la modelo duramente.

¿El motivo? Pues según relata Alba "en cuanto Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega algún mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir y ser madre". "Nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilos sin que me llegue un mensaje", añade.