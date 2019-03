El motivo de las lágrimas de Risto Mejide el día de su boda con Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes son marido y mujer desde que el 20 de mayo se dieran el ‘sí, quiero’. La pareja se casó en la Masía Mas Cabanyes acompañados por unos 450 invitados entre los que se encontraban muchos rostros conocidos como los de Edurne, Adriana Abenia, Santi Millán o Dulceida.

También asistió Virginia Labuat, la extriunfita que siempre contó con el beneplácito de Risto y que cantó el tema ‘Make you feel my love’ con el que los recién casados abrieron el baile. Un momento inolvidable que sacó a relucir el lado más tierno del publicista y presentador, ya que hasta entonces no se había dejado llevar por la emoción y fue en ese momento cuando derramó unas lágrimas.

La novia sí que no pudo contener el llanto cuando, siguiendo la tradición catalana, el mejor amigo de Risto, Marc Ros, le entregó su ramo de novia mientras le leía un bonito poema compuesto por él mismo, al mismo tiempo que de fondo se proyectaban imágenes de la feliz pareja.