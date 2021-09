El motivo por el que Georgina Rodríguez no se ha casado todavía con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, sobre todo a nivel profesional, pues está a punto de estrenar su docureality titulado: 'Soy Georgina', el cual saldrá a la luz muy pronto en Netflix. Aun así, la modelo ha aprovechado para compartir un adelanto del mismo donde los focos, los lujos, las cenas con amigos, sus hijos y Cristiano Ronaldo, son los protagonistas.

Una entrega con la que Georgina espera que se le conozca tal y como es. Una cámara que seguirá su día a día, mostrando la realidad de su vida: "¡¡¡Por fin puedo compartir con vosotros este adelanto exclusivo de SOY GEORGINA, próximamente en Netflix!!!", ha compartido con sus más de 27 millones de seguidores en Instagram junto a un vídeo con un adelanto de lo que se podrá ver en los capítulos de su serie.

En este pequeño vídeo de promoción ya se conocen algunos detalles de la conducta que seguirá, desde los momentos más agobiantes delante de las cámaras hasta sus más íntimos en familia. Un recorrido de sensaciones que van a dejar a más de uno sin palabras, y es que solo con este tráiler ya lo ha hecho, puesto que Georgina ha hablado sobre sus planes de boda con el jugador del Manchester United.

Mientras disfrutaba de una charla con sus amigos, uno de ellos gritaba: "La boda, la boda", ante esto la modelo ha respondido con un no rotundo, pero ha explicado el verdadero motivo de por qué ella y Cristiano aún no se han dado el 'sí quiero': "No depende de mí. Ojalá". Una confesión que deja a todos los espectadores con ganas de más, ya que después de varios años de relación y con cuatro hijos en común son de las pocas parejas que no han tomado la importante decisión de contraer matrimonio.

