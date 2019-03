El mote de Cristina Pedroche en el colegio que le traumatizó

Cristina Pedroche, una mujer de éxito, ha confesado en el plató de 'Zapeando' un aspecto de su vida que sucedió cuando era niña con el que lo pasó realmente mal. Al parecer la presentadora tenía un mote en el colegio que le causó algún que otro dolor de cabeza.

La mujer de Dabiz Muñoz ha confesado que la llamaban 'Colacao' debido a su piel morena. Aunque algunos de sus compañeros se han sorprendido al saber que este mote la traumatizó tanto, lo cierto es que nunca se sabe cómo un simple mote inocente puede afectar a la autoestima de un niño. Su compañera Lorena Castell la ha apoyado revelando que a ella también le pusieron un mote por el mismo motivo: 'La Congui'.

"Lo he superado y por eso lo puedo contar, pero lo pasaba mal. De hecho yo le decía a mi madre: yo Neskiq, mamá. Me daba mucha rabia que me dijeran que estaba muy morena", confesaba Pedroche. Sea como sea, hoy ha conseguido convertirse en una de las mujeres más influentes de la televisión.