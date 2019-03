El monumental enfado de Laura Escanes con sus followers

Laura Escanes ha enfadado mucho a sus seguidores después de publicar, como cada semana, un vídeo en su canal de YouTube donde hace un repaso de sus primeros tuits con un toque de humor.

Parece ser que esta autocrítica no ha sentado nada bien a sus fans que no han dejado de criticarla e incluso le han faltado al respeto.

Debido a este hecho, la mujer de Risto Mejide ha tenido que borrar el vídeo de su canal y se ha defendido con el siguiente mensaje: "No me apetece estar pendiente de y recibir más comentarios absurdos. A esos que no conocéis la palabra respeto, podéis iros de mis redes sociales y encontrar otros pasatiempos. Aquí no sois bienvenidos", decía la bloguera en sus redes.

Pero no todo han sido comentarios negativos, también ha recibido el apoyo de sus seguidores más fieles, quienes le han dicho que no tendría que haber borrado el vídeo.

Esperemos que este hecho no afecte a su nuevo proyecto, escribir su primer libro.