Mónica Pont confiesa que su padre la maltrató cuando era una niña

Con motivo del lanzamiento de su primera obra literaria 'No estás sola', Mónica Pont ha concedido una sincera entrevista al portal Vanitatis. Una obra cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Mujeres, que destinará el dinero al fondo de becas Fiscal Soledad Cazorla.

Mónica Pont se lanza al mundo de la literatura con una historia que guarda grandes paralelismos con su vida personal, y es que como confiesa al portal, ella fue una niña maltratada al igual que su personaje: "Yo sufrí maltrato desde muy pequeñita, por parte de mi padre, y no me importa decirlo. No tengo que sentir vergüenza. Pero el peor maltrato no es el físico. Una bofetada o un ojo morado duelen menos que el daño psicológico; ese que te hunde y te hace cada vez más pequeñita... como una mala versión de ti misma".

Parece que Pont desde siempre ha vivido una vida marcada por los conflictos familiares, lleva más de una década librando una dura batalla legal contra su exmarido, Javier Sagrera, por la custodia de su hijo. Actualmente la actriz solo puede ver a su hijo cada 15 días y siempre en Gerona, donde el juez sentenció que tenía que quedarse con su padre por "arraigo al territorio".

Una dura batalla que libra contra su ex y en la que su padre quiso tomar partido por Sagrera intentando testificar contra su hija en el juicio, pero el juez no le dejó.