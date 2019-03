Mónica Cruz reaparece en público tras dar a luz en la ‘party’ de Bombay Sapphire

Mónica Cruz vuelve a la vida pública tras dar a luz a su primera hija y lo ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo todavía unos favorecedores kilitos de más. El momento elegido no fue otro que la fiesta organizada por Bombay Sapphire en Madrid, en la que Mo volvió a dar de qué hablar gracias a sus contundentes y directas palabras contra la prensa.

“No he vendido mi vida nunca y no lo voy a hacer. No creo que sea justo el acoso diario cuando yo he contado todo con total naturalidad”, dijo a raíz de las preguntas que se le realizaron durante el acto.

Eso sí, no toda su intimidad quedó en la recámara y sí nos avanzó pequeñas pinceladas de su situación amorosa. “¿Novio? De momento no entra en mis planes…”, contestaba la actriz. Y es que, la hermanísima de Penélope Cruz decidió ser madre soltera y, por sus palabras, no parece dispuesta a volver a enamorarse.

Pero Mónica no fue la única que brilló en la noche madrileña. En el acto, también pudimos ver a nuestra guapísima bloguera, Ana Fernández, con un look muy a la moda; Bimba Bosé, fiel a su moderno y original estilo; Gonzálo Miró, sonriente como siempre, o al chulazo de Antonio Velázquez, tan irresistible como acostumbra.