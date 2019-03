Mónica Cruz: "Porque haya tenido una hija sola no significa que tenga fobia a los hombres"

Mónica Cruz ha vuelto a la pantalla como jurado de Top Dance, el nuevo talent de baile que ha estrenado Antena 3 y que se ha instalado en el prime time de los lunes a las 22:30. Todo un éxito de programa que busca al mejor bailarín de nuestro país entre 16 concursantes que tendrán el privilegio de convertirse en un auténtico Top Dance.

El jurado formado por Rafael Amargo, Mónica Cruz y Bustamante tendrán que tomar duras decisiones, y es que encontrar al mejor bailarín de España no es tarea fácil.

Hacía mucho que no veíamos a Mónica Cruz en la pantalla, la actriz y bailarina está viviendo un momento muy dulce disfrutando de su faceta como madre. Mónica se convertía en madre de su hija Antonella en 2013 en solitario, y aunque a muchos les sorprendiera esta decisión, Mónica tiene una respuesta impecable para aquellos que le preguntan por este asunto y así lo demostró durante la presentación de la firma de ropa Dandara de la que es imagen.

"Porque haya tenido un hijo sola no significa que tenga fobia a los hombres. Lo que no iba a hacer es dejar mi vida en manos de un hombre y esperar a que llegue el adecuado para ser madre. Quizá, entonces, se me haya pasado ya el arroz. Y como mi vida la manejo yo y decido yo, el día en el que llegue alguien que se incorpore a eso y nos adaptemos y sea todo estupendo, maravilloso", declaraba Mónica ante los medios.