Mónica Cruz, ingresada de urgencia por un infección

SU CHICO, ÁLEX GONZÁLEZ, ESTUVO MUY PENDIENTE DE ELLA

Mónica Cruz ha pasado un puente un tanto peculiar. La actriz tuvo que acudir la semana pasada a urgencias y no ha salido hasta este pasado domingo. Pero no os preocupéis, 'Mo' tuvo a su particular enfermero para darle todos los cuidados: su actual pareja, Álex González.