El momento 'Alba Flores ' de Mónica Cruz sobre la alfombra roja

Quién no recuerda ese momentazo de Alba Flores sobre la alfombra roja cuando se equivocó de premiere, pues Mónica Cruz ha tenido un momento parecido pero no porque no supiese dónde estaba sino porque desconocía un importante detalle que ha ocurrido recientemente en la vida de su hermana y así alucinó sobre la alfombra roja…

Y es que aunque Mónica conocía la nominación de Pe a los Globos de Oro 2019 por su papel como Donatella Versace, parece que desconocía la nominación de su hermana a los Premios Goya a Mejor actriz por la película 'Todos lo saben'. ¡Dale al play y entérate de todo!